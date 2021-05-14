Брюссель призывает Баку и Ереван к максимальной сдержанности

Боррель сообщил, что по его поручению генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино вчера разговаривал с министром иностранных дел Армении, а сегодня - с министром иностранных дел Азербайджана, призвав обе стороны проявить максимальную сдержанность и снизить напряженность.

По его словам, специальный представитель ЕС Тойво Клаар в свою очередь поддерживает контакты с председательством ОБСЕ.

«Демаркация и делимитация границ должны осуществляться путем переговоров в интересах безопасности местного населения. Мы приветствуем продолжающиеся контакты на техническом уровне между сторонами», - заявил Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Официальный Ереван сообщает о нарушении вооруженными силами Азербайджана государственной границы Армении и продвижении на участках Сюникской и Гегаркуникской областей с 12 мая. В связи с этим Армения официально обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является, а также к союзнику - России.

Официальный Баку утверждает, что азербайджанская армия «просто занимает свои позиции».

Между сторонами ведутся переговоры, пока безрезультатно.