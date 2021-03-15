По словам Марукяна, консенсус может быть достигнут, если выборы состоятся до 1 июня

«Ранее я сказал, что они ищут предлог, чтобы этого не делать, меморандум был предлогом и прочее. Теперь я вижу, что есть воля пойти на выборы, значит, мы идем на выборы», - сегодня на брифинге с журналистами в Национальном собрании сказал Марукян, подчеркнув, что процесс должен быть завершен до 1 июня.

На замечание журналиста о том, что власти, похоже, хотят пойти на выборы осенью, Марукян ответил так: «Сроки для нас важны. У нас будет консенсус, если выборы будут проведены в указанные нами сроки. После 1 июня мы не можем гарантировать, что в парламенте не будет выдвижений. Следовательно, консенсус может быть достигнут, если выборы состоятся до 1 июня».

Марукян пояснил, что сроки важны потому, что кризис настолько глубок, что его нужно разрешить быстро. «Самый ранний срок проведения выборов - в течение мая, чтобы они завершились хотя бы до 1 июня, а если мы скажем: «дорогой народ, потерпи, поговорим после июня», это неактуальный разговор. Если в ближайшие 10 дней произойдет роспуск [парламента], выборы состоятся до 1 июня, если же в эти 10 дней ситуация не будет разрешена, я не знаю, что может произойти после этих 10 дней, чтобы говорить об этом, потому что страна так неспокойна, столько потрясений, что я не могу делать прогнозы в связи с этим», - сказал он.

Напомним, ранее президент Армен Саркисян пригласил премьер-министра, руководители трех парламентских фракций и лидеров требующего отставки премьер-министра «Движения за спасение отечества» на встречу в президентском дворце в субботу, 13 марта. Заявленная цель состояла в том, чтобы обсудить текущую ситуацию и найти взаимоприемлемые решения по выходу из кризиса. Правящая парламентская фракция «Мой шаг» и оппозиционная парламентская фракция «Просвещенная Армения» приняли приглашение президента. Однако встреча не состоялась в предложенном президентом формате․ В аппарате президента сообщили, что встреча не состоится, поскольку «оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения» и «Движение за спасение отечества» предложили свою повестку дня и выдвинули свои условия для встречи.

Армен Саркисян провел отдельные встречи с премьер-министром, лидерами фракций «Мой шаг» и «Просвещенная Армения». После встреч с президентом «Мой шаг» и «Просвещенная Армения» заявили, что считают соглашение по вопросу досрочных выборов возможным.