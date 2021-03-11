«Просвещенная Армения» принимает приглашение президента и готова «принять участие в любом обсуждении»

Оппозиционная партия принимает приглашение и готова «принять участие в любом обсуждении, на котором можно будет восстановить гражданскую солидарность и найти пути вывода страны из глубокого кризиса». Об этом на своей странице в Facebook написал глава «Просвещенной Армении» Эдмон Марукян.

Депутат фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян в ходе брифинга заявила, что те силы, которые желают разрешения сложившейся ситуации, должны быть готовы принять подобное приглашение.

«Приглашение президента означает одно - сесть за стол и обсудить ситуацию, а это очень конструктивная инициатива», - отметила Самсонян.

На вопрос, считает ли оппозиционная сила реалистичной встречу всех политических сил одновременно и в одном месте, Самсонян не стала отвечать от имени фракции. «Не могу сказать, реалистично это или нет. Президент сделал свой шаг, мяч находится на поле лидеров всех политических сил и лидеров борющихся на улицах оппозиционных сил, а также премьер-министра», - сказала она.

Президент Армен Саркисян вчера пригласил премьер-министра, глав трех парламентских фракций и лидеров оппозиционного «Движения за спасение отечества» на встречу в субботу, 13 марта, с целью, как он заявил, обсудить сложившуюся ситуацию и найти взаимоприемлемые решения для выхода из кризиса.

В своем заявлении президент Саркисян отметил, что, исходя из интересов государства и народа, разрешение ситуации отныне является неотложным велением, и подчеркнул, что ситуация остается напряженной, что может иметь непредсказуемые, необратимые последствия для нашего государства.

В аппарате президента пока не сообщают, какие парламентские и внепарламентские силы, помимо «Просвещенной Армении», приняли предложение президента Саркисяна. В правящем блоке пока отказываются давать какие-либо комментарии о том, примут приглашение президента или нет. Молчат и в оппозиционной партии «Процветающая Армения».

Кстати, вчера координатор оппозиционного «Движения за спасение отечества» Ишхан Сагателян коснулся предложения президента: «Проблема в следующем: о чем мы должны говорить, для нас важна повестка дня любой встречи, с какой повесткой дня мы должны говорить. Когда будет известна повестка дня, если Армен Саркисян пригласил Никола, чтобы обсудить дорожную карту его ухода, эту повестку дня можно обсудить, но если это будет обсуждение какого-то очередного, извините за выражение, паясничания, нас там не будет».

В движении, объединяющем более полутора десятка политических сил, сегодня заявили, что пока заявление президента не обсуждалось, если будет обсуждено, то они сообщат.

В аппарате президента ожидают, что политические силы ответят на приглашение до конца рабочего дня.