Формат завтрашней встречи становится нереализуемым – аппарат президента

Правящая парламентская фракция «Мой шаг» и оппозиционная парламентская фракция «Просвещенная Армения», приглашенные на встречу 13 марта в президентском дворце, приняли приглашение, а оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения» и «Движение за спасение отечества» предложили свою повестку дня и выдвинули свои условия для встречи.

«Президент Армен Саркисян продолжит свои усилия и готов к отдельным встречам с приглашенными силами, а также с депутатами, не входящими в парламентские фракции, и с представителями различных внепарламентских политических сил», - сообщает пресс-служба аппарата президента РА, добавляя, что эти встречи дадут возможность еще раз услышать мнение каждого, еще больше уточнить позиции и сформировать на их основе рабочую повестку дня.

Президент республики подтверждает свою убежденность в том, что единственный способ разрешить разногласия - это переговоры и диалог, и что необходимо сделать все, чтобы не допустить потрясений в стране.

Президент Армен Саркисян два дня назад заявил, что для поиска взаимоприемлемых решений по выходу из продолжающегося политического кризиса приглашает на встречу в президентской резиденции в субботу премьер-министра, глав парламентских фракций и представителей оппозиционного «Движения за спасение отечества».

«Движение за спасение отечества», требующее отставки премьер-министра Пашиняна, согласилось на встречу с предусловием, что в повестке встречи должен быть вопрос отставки премьер-министра, формирования временного правительства и проведения внеочередных парламентских выборов, а встречи должны проходить в Национальном собрании и транслироваться в прямом эфире. В качестве временного главы правительства они видят бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна.