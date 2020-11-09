Песков не комментирует информацию о предложении Эрдогана Путину по Карабаху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня не стал комментировать информацию о возможном создании совместной турецко-российской рабочей группы по урегулированию карабахского конфликта.

Споуксмен Кремля отказался сказать, соответствует ли действительности информация о том, что в ходе последнего телефонного разговора президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину создать совместную рабочую группу по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Дмитрий Песков сегодня лишь сказал, что Кремль уже распространил сообщение о телефонном разговоре Путин-Эрдоган, отметив, что президенты России и Турции обсудили вопрос Карабаха и ему нечего к этому добавить.

Телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся вечером 7 ноября, Кремль опубликовал сообщение об этом телефонном разговоре около полуночи, причем в нем не было указано, по чьей инициативе состоялся разговор, а сразу после этого телефонного разговора состоялся телефонный разговор глав МИД России и Турции, подробности которого неизвестны.

На следующий день, 8 ноября, министры иностранных дел и обороны Турции посетили Баку и встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сегодня пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос о том, как Кремль видит исход конфликта, сказал: «Российская сторона по-прежнему прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха политико-дипломатическими средствами».

Телеканал CNN Turk со ссылкой на турецкие дипломатические источники сообщил, что Эрдоган предложил Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и что Путин принял предложение Эрдогана. СМИ также сообщает, что работа в этом формате «может начаться в ближайшие дни, в результате чего может появиться альтернативная площадка для переговоров вне Минской группы ОБСЕ». Кроме того, согласно источнику CNN Turk, Азербайджан «после победы в Шуше» остановит свое продвижение, после чего начнутся переговоры», Армения в свою очередь согласится «постепенно вывести свои войска из семи районов».

Бои в окрестностях Шуши в данный момент продолжаются, и хотя азербайджанцы с вчерашнего дня празднуют взятие Шуши, в том числе и в России, каких-либо реальных доказательств того, что азербайджанская армия полностью контролирует город Шуши, нет.

Песков сегодня, по сути, не подтвердил и не опроверг информацию о возможном создании совместной рабочей комиссии, официальная Анкара также на данный момент ее не подтвердила.

В субботу, 7 ноября, Путин обсудил карабахский конфликт также с президентом Франции, при этом, согласно сообщению Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Напомним, Россия и Франция являются странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, третья страна-сопредседатель - США. Турция - всего лишь член Минской группы. Ранее с собственной инициативой по урегулированию карабахского конфликта выступила еще одна влиятельная страна региона – Иран.