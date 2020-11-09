Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по вопросу Карабаха - CNN Turk

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на турецкие дипломатически источники.

По данным СМИ, свое предложение турецкий лидер озвучил в ходе телефонных переговоров с президентом России, которые состоялись 7 ноября.

Согласно источнику, работа в этом формате «может начаться в ближайшие дни, в результате чего может появиться альтернативная площадка для переговоров вне Минской группы ОБСЕ».

Кроме того, CNN Turk сообщает, что Азербайджан «после победы в Шуше» остановит свое продвижение, после чего начнутся переговоры. Армения в свою очередь «будет постепенно освобождать семь районов».

Ни Анкара, ни Москва на данный момент официально не подтвердили эту информацию.