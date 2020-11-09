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Карабах

В Кремле не комментируют предложение Турции создать рабочую группу по Карабаху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения турецких СМИ о том, что в ходе состоявшегося 7 ноября телефонного разговора президентов России и Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину создать совместную рабочую группу по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, в результате чего может появиться альтернативная площадка для переговоров вне Минской группы ОБСЕ.

«В субботу мы сообщили о темах, которые обсуждались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Эрдогана. Мне к этому нечего добавить. Тема Карабаха затрагивалась», - сказал Песков.

Согласно ТАСС, пресс-секретарь президента РФ вновь заверил, что Россия прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха политико-дипломатическими средствами.

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