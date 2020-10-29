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Карабах

Представитель Ирана убежден, что Минская группа «показала свою неэффективность»

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи (архив)

«Минская группа показала свою неэффективность», - заявил сегодня в Москве спецпредставитель президента Ирана по вопросу Карабаху, заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи.

«Уже 30 лет с момента формирования этой группы, однако она так и не смогла найти долгосрочного решения проблемы», - согласно посольству Ирана в Москве, сказал дипломат.

Аракчи прибыл в столицу России из Баку, где вчера в течение всего дня встречался с руководством Азербайджана.

«Моя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым длилась около полутора часов. Официальные лица Азербайджана положительно относятся к плану Тегерана по установлению прочного мира в регионе», - приводит слова замглавы Ирана IRNA.

По словам иранского дипломата, согласно разработанному в Тегеране плану, прекращение огня должно быть установлено после некоторых предварительных шагов.

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