Лавров подчеркнул, что без контрольных механизмов прекращения огня достигнуть невозможно

Москва в очередной раз призывает стороны карабахского конфликта и внешних партнеров неукоснительно уважать договоренности о прекращении огня, создании контрольного механизма и возобновлении содержательного переговорного процесса с конкретным графиком. Об этом сегодня в интервью «Коммерсанту» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся в самоизоляции из-за коронавируса.

Лавров подчеркнул, что хотя устойчивого перемирия достичь сразу не удалось, Москва продолжит использовать все имеющееся у нас влияние в регионе, чтобы убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров.

Вместе с тем, он подчеркнул, что устойчивого перемирия сложно достигнуть без договоренностей о действенных мерах контроля. По словам Лаврова, существуют различные подходы к решению данного вопроса: задействование различных электронных средств контроля, горячей линии между Ереваном и Баку, наблюдателей под эгидой ОБСЕ, проведения операций с участием военных контингентов, Однако пока выйти на согласование всех параметров не удалось, отметил он.

В интервью глава МИД России также затронул тему террористов, подчеркнув, что численность воюющих в Карабахе наемников-террористов, по имеющимся данным, уже приближается к 2 тысячам. Он добавил, что руководство России периодически поднимает этот вопрос, который также затрагивался президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 октября.

Вместе с тем красной нитью в интервью проходит мысль о том, что Россия не собирается ни одну из сторон принуждать к миру, вместо этого пытается убедить их прекратить военные действия. «С учетом того, что с Азербайджаном и Арменией Россию связывает общая история, культура, продвинутые гуманитарные и экономические связи, проявление диктата, принуждения, использование нажимного пути с нашей стороны более чем неуместно», - сказал Лавров.

Он еще раз подчеркнул, что Россия против изменения формата посредников (речь идет о сопредседателях Минской группы ОБСЕ). Однако, отмечая важность роли и влияния Турции на Азербайджан, Москва работает и будет продолжать работать также с Турцией, чтобы усадить стороны конфликта за стол переговоров, добавил Лавров.

«Мы продолжим использовать все имеющееся у нас влияние в регионе, будем работать с турецкими партнерами, чтобы остановить дальнейшее раскручивание военного сценария, наладить диалог между сторонами и убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров», - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Он также подчеркнул, что идущая в Карабахе война является трагедией и Москва убеждена, что ее можно было предотвратить и политико-дипломатическим путем решить карабахскую проблему.

По словам Лаврова, задача России как основного посредника - помочь Армении и Азербайджану выйти из горячей фазы и найти мирный способ разрешения обострившихся противоречий. Он заверил, что Москва работает на всех уровнях, президент Путин практически в ежедневном режиме предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование создавшейся ситуации, и Москва делает все возможное, чтобы стороны реализовали соглашение о гуманитарном прекращении огня, которое было достигнуто 10 октября в Москве. Кстати, первый вопрос интервью звучал так: «Имеет ли право Россия демонстрировать неспособность разобраться с проблемами в своем регионе?»

Сегодня ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что пока преждевременно говорить о встрече лидеров Азербайджана и Армении.

По его словам, на данный момент переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ведутся на экспертном уровне, в первую очередь в рамках Минской группы ОБСЕ.

По словам Руденко, Москва в целом «предпочла бы не спекулировать по урегулированию в Карабахе».

«Пока есть вполне определенные наработки (по решению конфликта в Нагорном Карабахе), которые были сделаны в рамках в рамках Минской группы ОБСЕ, в настоящее время разговор идет именно об этом», - сообщил сегодня журналистам замглавы МИД России.

Он еще раз подчеркнул, что Москва выступает за политическое урегулирование карабахского конфликта.

«Мы однозначно исходим из того, что военного решения этого конфликта быть не может, решение должно быть политическое, всеобъемлющее решение с учетом интересов всех заинтересованных сторон», - сказал Руденко.

Напомним, что вчера пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин обсудил урегулирование нагорно-карабахского конфликта 1 ноября с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а 2 ноября - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В распространенном Кремлем сообщении отмечалось лишь это, другие подробности этих телефонных разговоров неизвестны.

Ранее, 31 октября, МИД Армении распространил сообщение , в котором, в частности, говорилось: «Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РА, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения вида и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношений между Арменией и Россией и статье 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года».

В тот же день на письмо армянского премьера ответил МИД России, сообщив, что в соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Отметим, что вчера азербайджанские вооруженные силы обстреляли находящееся на территории Армении село Давид Бек, один мирный житель погиб.

Вчера ранее замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на вопрос о том, планируются ли российско-армянские консультации по вопросу помощи Армении, сказал, что все необходимые действия, предусмотренные соглашением с Ереваном от 1997 года, осуществляются.