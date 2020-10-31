МИД РФ: Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении

В связи с обращением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга, говорится в заявлении МИД РФ.

«В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Вновь призываем стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября с.г.», - отмечается в сообщении.

Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, попросив незамедлительно провести консультации с целью определения вида и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношений между Арменией и Россией и статье 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года.