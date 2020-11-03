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Путин провел телефонные разговоры с Пашиняном и Алиевым

Президент России Владимир Путин

1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, в ходе разговоров были «обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

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