Путин провел телефонные разговоры с Пашиняном и Алиевым

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно сообщению, в ходе разговоров были «обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта».
1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно сообщению, в ходе разговоров были «обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта».
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