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Армения

Пашинян обратился к Путину с просьбой определить виды поддержки РФ для обеспечения безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) и президент РФ Владимир Путин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором подробно представил «ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха, и возникшие в связи с ней вызовы».

Как сообщает МИД Армении, в письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха.

«Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РА, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношений между Арменией и Россией и статье 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года», - говорится в сообщении МИД Армении.

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