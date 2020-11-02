Москва заверяет, что все необходимые действия, предусмотренные соглашением с Ереваном от 1997 года, осуществляются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на своей традиционной встрече с журналистами сегодня не коснулся ни письма премьер-министра Армении президенту России, ни карабахской войны в целом.

Напомним, что в субботу МИД Армении распространил сообщение, согласно которому, «учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РА, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения вида и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношений между Арменией и Россией и статье 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года».

В тот же день спустя несколько часов МИД России ответил на это заявление МИД Армении, подчеркнув, что в соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

В тот же день в эфире телеканала «Россия 24» такую же позицию по телефону озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Замглавы МИД России Руденко сегодня также заявил, что предложенная США идея о размещении скандинавских миротворцев в Нагорном Карабахе должна согласовываться со сторонами конфликта. «Это нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения и идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта», - сказал Руденко.

Кстати, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на прошлой неделе заявил о своем решении изолироваться после контактов с инфицированным коронавирусом человеком, и уже несколько дней он не делал никаких заявлений ни о Карабахе, ни вообще о внешней политике России, а СМИ, и не только российские, активно обсуждают его возможную отставку.

Российский военный и политический аналитик, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, например, считает, что цель Азербайджана заключается не столько в захвате Карабаха, сколько в получении «коридора» в Нахичеван через Армению. По его мнению, в нынешней ситуации это вполне возможно. Сивков, однако, уверен, что если Москва даст согласие на этот план Баку и Анкары, она окажется в «глубокой пропасти», поскольку Анкара «замкнет кольцо на Южном Кавказе» и по сути станет главным игроком в этом регионе.

«Коммерсантъ» сегодня в очередной пространной статье о карабахской войне пишет, что срыв четвертой по счету договоренности о прекращении огня в зоне карабахского конфликта и обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к России за помощью поставило Москву перед крайне трудным выбором. Эксперт фонда Анатолия Собчака, в 90-е годы советник президента РФ по политическим вопросам, участвовавший в переговорах по урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве, Сергей Станкевич, в частности, пишет: «Для Москвы перспектива втянуться в конфликт с Азербайджаном и стоящей за его спиной Турцией из-за спора о Карабахе неприемлема. Такой ход повлек бы за собой катастрофические потери без какого-либо позитивного смысла. У Москвы есть все основания отклонить требование о прямой военной помощи Еревану, учитывая, что Карабах - не часть Армении, а его самостоятельный статус не признан даже Ереваном».

Российские эксперты часто затрагивают отношения Пашинян-Путин, отмечая, что Москва не доверяет премьер-министру Армении, пришедшему к власти в результате революции, вместе с тем, однако, почти все подчеркивают, что сегодня речь идет уже не о поддержке Пашиняна, а о поддержке армянского народа.

Эксперт Андрей Кортунов, например, пишет: «Однако Москва не может допустить, чтобы обиженная безразличием Армения вышла из-под влияния России. Такой сценарий был бы плохим примером для отношений с другими союзниками на постсоветском пространстве и имел бы крайне неприятные последствия для стратегических интересов России во всей Евразии. Вот почему, отказываясь воевать за Армению, Россия должна рассмотреть варианты помощи Еревану, включая поставки вооружения, которые могли бы предотвратить поражение ее союзника».

Российские либералы и критикующие Путина эксперты в эти дни говорят о том, что ОДКБ, которую Москва создавала, чтобы не отстать от НАТО, провалила карабахский экзамен, а Москва, отказавшись помочь Армении в Карабахе, серьезно подорвала свою репутацию.

Публицист Алексей Мельников, например, в своем блоге на радиостанции «Эхо Москвы» пишет, что для Армении практический смысл сотрудничества с Россией был в обеспечении мира вокруг Нагорного Карабаха, теперь же, после отказа России оказать военную помощь Армении, этот практический смысл испарился. «Будет потерян Арменией контроль над Нагорным Карабахом или ей в одиночку удастся остановить успешное наступление Азербайджана и Турции – для нее отныне главной задачей становится поиск нового гаранта безопасности, — вместо России, которая показала, что таковым не является. Это могут быть только Соединенные Штаты», - отмечает Мельников.