Замглавы МИД РФ: Пока преждевременно говорить о встрече лидеров Азербайджана и Армении

По его словам, на данный момент переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ведутся на экспертном уровне, в первую очередь в рамках Минской группы ОБСЕ.

По словам Руденко, Москва в целом «предпочла бы не спекулировать по урегулированию в Карабахе».

«Пока есть вполне определенные наработки (по решению конфликта в Нагорном Карабахе), которые были сделаны в рамках в рамках Минской группы ОБСЕ, в настоящее время разговор идет именно об этом», - сообщил сегодня журналистам замглавы МИД России.

Он еще раз подчеркнул, что Москва выступает за политическое урегулирование карабахского конфликта.

«Мы однозначно исходим из того, что военного решения этого конфликта быть не может, решение должно быть политическое, всеобъемлющее решение с учетом интересов всех заинтересованных сторон», - сказал Руденко.

Напомним, что вчера пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин обсудил урегулирование нагорно-карабахского конфликта 1 ноября с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а 2 ноября - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В распространенном Кремлем сообщении отмечалось лишь это, другие подробности этих телефонных разговоров неизвестны.

Ранее, 31 октября, МИД Армении распространил сообщение , в котором, в частности, говорилось: «Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию РА, премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за незамедлительным проведением консультаций с целью определения вида и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношений между Арменией и Россией и статье 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года».

В тот же день на письмо армянского премьера ответил МИД России, сообщив, что в соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Отметим, что вчера азербайджанские вооруженные силы обстреляли находящееся на территории Армении село Давид Бек, один мирный житель погиб.

Вчера ранее замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на вопрос о том, планируются ли российско-армянские консультации по вопросу помощи Армении, сказал, что все необходимые действия, предусмотренные соглашением с Ереваном от 1997 года, осуществляются.