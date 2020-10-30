США предлагают разместить в зоне карабахского конфликта миротворцев из скандинавских стран

«Три соглашения о прекращении огня не выполнены. К сожалению, трудно представить длительное соблюдение режима прекращения огня, если не вовлечены многонациональные миротворческие силы или наблюдатели. Конечно, любая миротворческая миссия не должна включать представителей Минской группы, в том числе стран-сопредседателей, включая США, а также соседних стран. Любая посредническая или миротворческая роль Турции неприемлема для США, как и для Армении», - отметил он.

На встрече с представителями армянской общины США О'Брайен пояснил их предложение о размещении миротворцев: «Мы считаем, что обе стороны должны принять идею скандинавских миротворцев, и мы работаем с правительствами скандинавских стран, чтобы сформировать миротворческие силы, которые могут быть размещены в регионе для поддержания режима прекращения огня. Мы считаем, что у нас есть прогресс по вопросу видов наблюдателей. Очень сложная ситуация, у обеих сторон есть разные союзники, поэтому необходимы нейтральные наблюдатели. Именно по этой причине мы считаем, что миротворцы из Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии удовлетворят требованиям обеих сторон. Это очень эффективные солдаты, хорошо подготовленные, и мы работаем с этими правительствами, чтобы увидеть, сможем ли мы сформировать вооруженные наблюдательные силы, которые будут способствовать прекращению огня».

В то же время советник президента США отметил, что «азербайджанские силы захватили несколько стратегических населенных пунктов и имеют территориальные успехи на северном и южном направлениях линии соприкосновения, с двух сторон». Он отметил, что нет ни одного признака того, что Азербайджан хочет в ближайшем будущем прекратить свое военное наступление. «Азербайджан использовал средства, полученные от добычи нефти, для закупки более современной военной техники, и они получают техническую и консультативную помощь от Турции», - сказал О'Брайен.

«Несмотря на отрицание со стороны Турции, есть достоверные сообщения о том, что Турция перебросила в зону конфликта боевиков из оппозиционной «Сирийской национальной армии»», - подчеркнул советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Напомним, 3 ноября в США пройдут президентские выборы. Несколько дней назад президент США, выступая на предвыборном мероприятии, касаясь карабахского конфликта, подчеркнул: «Мы все урегулируем. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь».

Роберт О'Брайен еще раз призвал стороны выполнить договоренность о прекращении огня. «Обе стороны должны соблюдать режим прекращения огня и вести переговоры без предусловий. Это особенно касается Азербайджана, который неохотно идет на прекращение огня без предварительных условий. На переговорах с Минской группой обе стороны должны проявить добрую волю по сути конфликта и должны быть готовы к трудным компромиссам ради достижения мира», - сказал советник президента США.