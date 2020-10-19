Лавров надеется, что в самое ближайшее время будет согласован механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня

«Для того чтобы прекращение огня заработало - мы в этом уже убедились после двух документов, которые были приняты и не позволили кардинально изменить ситуацию на земле, - [необходимо] создание механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Над этим мы активно работаем, в том числе наше министерство обороны, прежде всего с коллегами из Азербайджана и Армении. Надеюсь, в самое ближайшее время будет согласован такой механизм», - сказал он.

«Убеждены, что сейчас самое главное - наверное, это не требует больших усилий - немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику как между сторонами [конфликта], так и по линии ответственных международных игроков», - подчеркнул Лавров.

Одновременно с этим, продолжил министр, крайне необходимо остановить боевые действия, прекратить удары по гражданским объектам: «Это то самое требование, которое содержится и в заявлении президентов России, США и Франции как глав государств-сопредседателей в Минской группе ОБСЕ. Это же содержится и в московском документе, который заключили при нашем содействии министры иностранных дел Азербайджана и Армении 10 октября. Это же подтверждено и в документе, который они согласовали 18 октября», - сказал глава МИД РФ.

«Удары по гражданской инфраструктуре, населенным пунктам - это неприемлемо», - добавил он.

В то же время Лавров заявил о необходимости существенно ускорить усилия по политическому урегулированию конфликта. «Есть подробные обширные наработки, которые страны-сопредседатели МГ ОБСЕ готовили, обсуждали со сторонами. В них, на мой взгляд, содержатся все ответы на все вопросы. И в пределах достижимого на сегодняшний исторический момент, по-моему, мы должны побудить стороны согласовать ключевые положения, которые позволят уже в более долгосрочном плане стабилизировать обстановку в этом регионе, разблокировать экономические, транспортные связи и обеспечат надежную безопасность и Карабаха, и расположенных здесь других территорий», - заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее, на прошлой неделе, Лавров заявил, что на столе переговоров были и остаются основополагающие принципы урегулирования проблемы: «постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того, как будет определен окончательный статус Карабаха, надежной связи между Арменией и Карабахом».