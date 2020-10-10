С 12:00 10 октября объявляется о прекращении огня в Карабахе в гуманитарных целях

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по итогам встречи глав МИД обеих стран в Москве.

Встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России – Зограба Мнацаканяна, Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова – длилась более 10 часов и завершилась глубокой ночью.

Стороны обсуждали гуманитарное перемирие с целью обмена телами и пленными в зоне карабахского конфликта.

«Стороны согласились о нижеследующих шагах: 1) объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета красного креста; 2) конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно», - говорится в заявлении, зачитанном по итогам трехсторонних консультаций главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, как заявил Сергей Лавров, Азербайджан и Армения «при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования».

«Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», - отмечается в заявлении, зачитанном Лавровым.