Политическое урегулирование в Карабахе в сложившейся ситуации возможно - Лавров

Политическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе в сложившейся ситуации возможно, предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ остаются на столе переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

«Конечно, политическое урегулирование возможно. Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно – это поэтапное постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того, как будет определен окончательный статус Карабаха, надежной связи между Арменией и Карабахом», - заявил Ларов.

Глава МИД России подчеркнул, что в Карабахе незамедлительно должны быть внедрены необходимые механизмы для контроля за прекращением огня.

«Наш главный посыл заключается в том, что все-таки необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в нашем документе и который пока никто даже не начал обсуждать. Соответствующие сигналы я переподтвердил буквально полчаса назад, когда мне звонил министр иностранных дел Азербайджана. Такой же сигнал мы направляем и нашим армянским коллегам», ‒ отметил Ларов.

Москва считает, что прекращение огня возможно, если на линии соприкосновения будут военные наблюдатели. Лавров даже не исключил, что этими наблюдателями будут российские военные, однако подчеркнул, что на это должны согласиться конфликтующие стороны.