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Карабах

Россия, США и Франция призывают стороны карабахского конфликта незамедлительно прекратить огонь и возобновить переговоры

Артиллерист Армии обороны Нагорного Карабаха во время боя, 28 сентября 2020 г.

Тройка стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ распространила совместное заявление.

Россия, США и Франция призывают стороны карабахского конфликта незамедлительно прекратить огонь и возобновить переговоры по карабахскому урегулированию.

Об этом президенты трех стран – Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон - заявили в опубликованном немногим ранее совместном заявлении.

«Мы призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно и добросовестно выполнить взятые на себя обязательства и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ», - говорится в совместном заявлении президентов России, США и Франции.

Главы трех государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ также выразили соболезнования семьям погибших и раненых вследствие боевых действий.

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