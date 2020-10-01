Россия, США и Франция призывают стороны карабахского конфликта незамедлительно прекратить огонь и возобновить переговоры по карабахскому урегулированию.

Об этом президенты трех стран – Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон - заявили в опубликованном немногим ранее совместном заявлении.

«Мы призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно и добросовестно выполнить взятые на себя обязательства и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ», - говорится в совместном заявлении президентов России, США и Франции.

Главы трех государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ также выразили соболезнования семьям погибших и раненых вследствие боевых действий.