Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени 18 октября, сообщает Министерство иностранных дел Армении.

«Данное решение принято, следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года», - отмечается в сообщении МИД Армении.