Несмотря на договоренность о прекращении огня, бои в зоне конфликта продолжаются

По данным Министерства обороны Армении, минувшей ночью обстановка была относительно стабильно-напряженной.

Утром армянская сторона сообщила, что Азербайджан ведет интенсивный артобстрел южной линии фронта, также проявляет активность, на северном и северо-восточном направлениях.

Баку, в свою очередь, обвиняет армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня и обстрелах азербайджанских поселений. Несколько дней назад азербайджанская сторона заявила, что азербайджанские вооруженные силы якобы захватили Гадрут. Армянская сторона немедленно опровергла эту информацию. Сегодня уже в Карабахе сообщили, на участке Гадрута продолжаются широкомасштабные боевые действия, азербайджанская сторона сосредоточила на этом направлении большое количество сил. По словам пресс-секретаря президента Карабаха Ваграма Погосяна, азербайджанская сторона всячески пытается вторгнуться в город.

«Армия обороны ведет тяжелые бои за каждую пядь земли», - говорится в его записи.

А в Армии обороны Карабаха пояснили, что в направлении Гадрута продолжается военная операция по блокировке и уничтожению прорвавшейся диверсионно-разведывательной группы. В то же время Минобороны Карабаха опровергло распространенную азербайджанской стороной информацию о том, что по отступавшим в направлении Кармир Шука подразделениям Армии обороны Карабаха были нанесены артиллерийские удары, вследствие чего есть большие потери.

«Азербайджанская пропагандистская машина, как обычно, искажает действительность, пытаясь любой ценой доказать голословное заявление И. Алиева о взятии Гадрута под свой контроль», - говорится в заявлении ведомства.

В условиях не прекращающегося огня Международный комитет Красного Креста (МККК) пока не может оказать помощь в обмене военнопленными и вывозе и возвращении тел погибших. Об этом Радио Азатутюн сообщила представитель армянского офиса организации Зара Аматуни.

Такая договоренность была достигнута в минувшую субботу в Москве между главами МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России. Стороны, в частности, согласились с 12:00 10 октября установить режим прекращения огня в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших при посредничестве Красного Креста.