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Карабах

В Карабахе Азербайджан ведет интенсивный обстрел южного фронта – Минобороны Армении

Шушан Степанян

Как сегодня утром сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, ночью обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта была «относительно стабильной и напряженной».

«Противник ведет интенсивный ракетный обстрел южного фронта», - написала Степанян на своей странице в Facebook.

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