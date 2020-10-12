«Противник ведет интенсивный ракетный обстрел южного фронта», - написала Степанян на своей странице в Facebook.
В Карабахе Азербайджан ведет интенсивный обстрел южного фронта – Минобороны Армении
Как сегодня утром сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, ночью обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта была «относительно стабильной и напряженной».
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