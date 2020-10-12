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Карабах

Армянская сторона в Карабахе сообщает о возобновлении обстрелов со стороны Азербайджана

Армянский солдат на передовой в Нагорном Карабахе (архив)

Как сообщает Объединенный армянский информационный центр, в течение ночи на всех направлениях линии фронта в Нагорном Карабахе сохранялась относительно стабильная напряженность.

Согласно сообщению, азербайджанская сторона проявляла активность, прежде всего, на северном, северо-восточном и южном направлениях.

«Все попытки сил противника изменить оперативно-тактическую обстановку в свою пользу были пресечены частями Армии обороны. Противник понес большие потери в живой силе и военной технике», - говорится в сообщении.

Утром, по данным центра, азербайджанская сторона возобновила стрельбу, сопровождавшуюся артиллерийским огнем, который «подавляется соразмерными действиями, предпринимаемыми подразделениями Армии обороны».

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