В направлении Гадрута продолжается военная операция по уничтожению диверсионно-разведывательной группы – Армия обороны

Армия обороны Нагорного Карабаха сообщает, что азербайджанские СМИ распространяют информацию о том, что по отступавшим в направлении Кармир Шука подразделениям Армии обороны Карабаха были нанесены артиллерийские удары, вследствие чего есть большие потери.

«Азербайджанская пропагандистская машина, как обычно, искажает действительность, пытаясь любой ценой доказать голословное заявление И. Алиева о взятии Гадрута под свой контроль. Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают уверенно выполнять поставленные боевые задачи на всем протяжении фронта. В то же время подразделения Армии обороны Арцаха успешно пресекают попытки наступательных действий со стороны вооруженных сил Азербайджана, не соблюдающих гуманитарный режим прекращения огня», - говорится в сообщении.

Армия обороны также сообщает, что в направлении Гадрута продолжается военная операция по блокировке и уничтожению прорвавшейся диверсионно-разведывательной группы.

«Оперативная обстановка находится под полноценным контролем Армии обороны Арцаха. Призываем соотечественников следить только за официальными новостями», - говорится в сообщении.

Соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября, после 13 дней боевых действий, было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в днем 9 октября и продолжились около 11 часов, до поздней ночи. Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.

Однако армянская сторона ранее сообщила, что вооруженные силы Азербайджана, нарушив договоренность о гуманитарном прекращении огня, и на южном, и на северном направлении предприняли наступательные действия.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, заявила об обстреле своих сел с армянской стороны, а также о ракетном обстреле Гянджи. Минобороны Армении эти утверждения опровергло.