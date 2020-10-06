На 9-й день войны «фиксируем стабильный успех на передовой» - лидер Карабаха

Арутюнян, в частности, написал: «Террористическая армия Азербайджана только из системы «Смерч» выпустила в направлении Степанакерта более 100 ракет, но, к счастью, больших потерь у нас не было».

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявляет, что Азербайджан с 27 сентября и до сих пор применяет запрещенное международным гуманитарным правом оружие. В Карабахе с 27 сентября по 4 октября погибли 19 мирных жителей, еще 80 - были ранены.

Эту информацию подтвердила и международная правозащитная организация Amnesty International, эксперты которой в Степанакерте подтвердили, что столица Нагорного Карабаха подверглась бомбардировке запрещенными кассетными бомбами израильского производства.

По словам Бегларяна, подавляющее большинство жертв произошло вследствие преднамеренного таргетирования со стороны Азербайджана. «В основном в результате ракетных и артиллерийских ударов, есть случаи от ударов беспилотников, есть случаи от ударов высокоточных ракетных систем, особенно в последние дни в Степанакерте, и также есть случаи вследствие авиаударов, бомбардировок. Целью Азербайджана было нанести удары по густонаселенным районам, нанести большой человеческий и материальный ущерб, возможно, целью также было создать панику и запугать», - заявил Бегларян.

Распространяемую Азербайджаном информацию о том, что с территории Армении ведется ракетный обстрел ряда населенных пунктов Азербайджана, в Ереване на официальном уровне опровергли. Минобороны Армении не только опровергло эту информацию, но и заявило, что Азербайджан готовит почву для провокации.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Армия обороны Карабаха дает соответствующий ответ на действия Азербайджана, нанося удары только по военным объектам, войскам, воинским группировкам, действуя исключительно в направлении военных целей.

Вчера премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире обратился к молодым людям, демобилизованным из армии за последний год, призвав их вернуться на военную службу. Касаясь этого призыва, Арцрун Ованнисян сказал: «Мы объявили всеобщую мобилизацию, и это очень естественный процесс в условиях этих довольно сложных и трудных боевых действий».

Спустя несколько часов после призыва премьер-министра молодые люди пришли на Центральный сборный пункт для мобилизации в армию.

«Не задумываясь ни на секунду, я оделся и вышел из дома», - сказал один из собеседников Радио Азатутюн.

Один из ребят, пришедших на сборный пункт, добавил: «Главное - отправиться на поле боя, выполнить там задачу, принести пользу Родине, государству».

А другой заключил: «Когда 3 миллиона борются против 90 миллионов, значит, мы уже победили».