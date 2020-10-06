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Карабах

В очередной день войны «фиксируем стабильный успех на передовой» - лидер Карабаха

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, сентябрь 2020 г.

Армия обороны блестяще выполнила поставленную перед ней задачу, написал Араик Арутюнян.

««В очередной день развязанной Азербайджаном войны фиксируем стабильный успех на передовой», - вчера поздно вечером на своей странице в Facebook написал президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

«Армия обороны блестяще выполнила поставленную перед ней задачу и в данный момент также успешно противостоит всем посягательствам врага как в воздухе, так и на суше, причиняя значительный урон технике и живой силе противника. Вероятно, по этой причине террористическая армия Азербайджана только из системы «Смерч» выпустила в направлении Степанакерта более 100 ракет, но, к счастью, больших потерь у нас не было», - отметил Арутюнян.

«Сегодня мне также доложили, что за несколько дней пожертвования нашей Диаспоры составили 50 млн евро. Я благодарен всем за поддержку и призываю продолжать, потому что после войны, а главное - после неизбежной победы надо будет быстро восстановить разрушенное и продолжать благоустраивать Арцах - символ гордости всего армянства. И это станет нашим собирательным ответом миру», - подчеркнул Арутюнян.

«Наше национальное единство вновь доказывает, что Азербайджан уже проиграл и в этой войне. Победа будет за нами, и пусть никто в этом не сомневается», - резюмировал свое послание лидер Карабаха.

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