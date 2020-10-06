В очередной день войны «фиксируем стабильный успех на передовой» - лидер Карабаха

««В очередной день развязанной Азербайджаном войны фиксируем стабильный успех на передовой», - вчера поздно вечером на своей странице в Facebook написал президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

«Армия обороны блестяще выполнила поставленную перед ней задачу и в данный момент также успешно противостоит всем посягательствам врага как в воздухе, так и на суше, причиняя значительный урон технике и живой силе противника. Вероятно, по этой причине террористическая армия Азербайджана только из системы «Смерч» выпустила в направлении Степанакерта более 100 ракет, но, к счастью, больших потерь у нас не было», - отметил Арутюнян.

«Сегодня мне также доложили, что за несколько дней пожертвования нашей Диаспоры составили 50 млн евро. Я благодарен всем за поддержку и призываю продолжать, потому что после войны, а главное - после неизбежной победы надо будет быстро восстановить разрушенное и продолжать благоустраивать Арцах - символ гордости всего армянства. И это станет нашим собирательным ответом миру», - подчеркнул Арутюнян.

«Наше национальное единство вновь доказывает, что Азербайджан уже проиграл и в этой войне. Победа будет за нами, и пусть никто в этом не сомневается», - резюмировал свое послание лидер Карабаха.