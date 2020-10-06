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Карабах

Amnesty International подтверждает: Степанакерт подвергся бомбардировке кассетными бомбами израильского производства

Карабах - Степанакерт после бомбежки, 4 октября 2020 г.

Правозащитная организация заявляет, что любое использование кассетных бомб запрещено.

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что ее эксперты в Степанакерте подтвердили, что столица Нагорного Карабаха подверглась бомбардировке кассетными бомбами израильского производства.

Эти бомбы запрещены международным правом.

Правозащитная организация заявляет, что любое использование кассетных бомб запрещено, и их использование в жилых районах может увеличить число жертв и раненых.

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