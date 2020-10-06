Amnesty International подтверждает: Степанакерт подвергся бомбардировке кассетными бомбами израильского производства

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что ее эксперты в Степанакерте подтвердили, что столица Нагорного Карабаха подверглась бомбардировке кассетными бомбами израильского производства.

Эти бомбы запрещены международным правом.

Правозащитная организация заявляет, что любое использование кассетных бомб запрещено, и их использование в жилых районах может увеличить число жертв и раненых.