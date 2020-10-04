Минобороны опровергает утверждения Баку о том, что ВС Армении нацелились на Мингечаур, Хызы и Апшерон

Министерство обороны Армении официально опровергает заявления руководства Азербайджана о том, что якобы была произведена атака с территории Республики Армения в направлении Мингечаура, заявляя, что это очередная фальсификация.

«Никакой тип огня из Армении в направлении Азербайджана не велся. Это еще один результат отчаянных конвульсий азербайджанской стороны», - написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.

В другой записи Степанян отметила: «Даже не представив хотя бы одного доказательства, азербайджанская сторона теперь заявляет, что Вооруженные силы Армении якобы нацелились на территории Хызы и Апшерона. Очередная ложь очевидным образом свидетельствует о том, что Азербайджан готовит почву для провокации».

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