Пашинян: Международное сообщество четко констатировало, что Арцах борется с международным терроризмом

«Наша дипломатия, наконец, одержала крупную победу», - сегодня на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Международное сообщество четко констатировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет против Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] и Армении с помощью наемников-террористов», - подчеркнул премьер-министр.

«Таким образом, арцахская передовая становится передовой цивилизации. Арцах борется с международным терроризмом, цели которого не разделены геополитическими границами. Этот терроризм в равной степени угрожает Соединенным Штатам Америки и Ирану, России и Франции, и Арцах, Армения, армянский народ воюют во имя глобальной безопасности», - говорится в записи премьера.

Напомним, вчера Россия призвала к незамедлительному выводу иностранных террористов и наемников из зоны карабахского конфликта, а Иран заявил, что не допустит, чтобы террористические группировки превратили прилегающие к северным границам Ирана районы в угрозу его национальной безопасности.

Ранее три авторитетных западных СМИ: Reuters, The Guardian и Times написали о том, что Турция вербует и направляет в Азербайджан сирийских боевиков для поддержки Баку в начавшихся военных столкновениях с армянами. Об этом авторитетным СМИ сообщили сами направляемые в Азербайджан боевики.

На факте наличия наемников в зоне карабахского конфликта настаивают официальный Ереван и Степанакерт.

Баку и Анкара эти утверждения отвергают.