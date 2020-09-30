Россия призывает к незамедлительному выводу иностранных террористов и наемников из зоны карабахского конфликта

Сегодня МИД России выступил с комментарием относительно «переброски иностранных наемников в зону нагорно-карабахского конфликта». В комментарии говорится:

«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях.

Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона.

Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона».

Ранее три авторитетных западных СМИ: Reuters, The Guardian и Times написали о том, что Турция вербует и направляет в Азербайджан сирийских боевиков для поддержки Баку в начавшихся военных столкновениях с армянами. Об этом авторитетным СМИ сообщили сами направляемые в Азербайджан боевики.

На факте наличия наемников в зоне карабахского конфликта настаивают официальный Ереван и Степанакерт.

Баку и Анкара эти утверждения отвергают.