Турция отправляет сирийских боевиков в Азербайджан, сообщают Reuters и The Guardian

Турция отправляет сирийских боевиков в Азербайджан для поддержки Баку в начавшихся столкновениях с армянами, сообщает Reuters. Об этом авторитетному информагентству сказали сами направляемые в Азербайджан боевики.

Reuters, в частности, удалось поговорить с двумя из них, которые на условиях анонимности заявили, что едут ради денег.

«Я бы не хотел, но мне нужны деньги», - сказал один из наемников, признавшись, что ему пообещали 1500 долларов в месяц, что является огромной суммой для Сирии, где царит крайняя бедность. Отправляемые в Азербайджан боевики также рассказали, что получили инструкции от пользующейся поддержкой Анкары «Сирийской национальной армии».

Боевики рассказали, что очень многие, как и они, согласились на эти условия, один сказал, что, по их информации, около 1000 сирийцев поедут в Азербайджан, другой назвал цифры от 700 до 1000.

При этом агентство Reuters побеседовало с ними на прошлой неделе, когда боевые действия в Карабахе еще не начались. Наемники также сообщили другую примечательную информацию: они заявили, что их отправят в Азербайджан до 25 сентября, то есть за два дня до начала столкновений.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал вопрос о привлечении сирийских наемников «полным бредом». «В наших вооруженных силах больше солдат и резервистов, чем нужно», - заявил он.

Азербайджан еще только распространил опровержение, когда статью на ту же тему опубликовало другое авторитетное западное СМИ, британская The Guardian. Автор статьи - стамбульский корреспондент издания, который получил информацию из первых рук - от трех сирийских боевиков, которые признались, что подписали контракт с турецкой частной компанией на работу в качестве пограничника в Азербайджане.

The Guardian побеседовала с двумя братьями, которые попросили не называть их имен, но рассказали, что получили предложение поехать в Азербайджан от командира пользующейся поддержкой Турции дивизии «Султан Мурад», причем вербовка боевиков в их окружении началась еще месяц назад.

«Наш лидер сказал, что мы пока не будем участвовать в боевых действиях, будем лишь поддерживать охрану на некоторых территориях», - сказал один из братьев, по словам которого им пообещали ежемесячную зарплату в размере 7-10 тыс. турецких лир (700-1000 долларов) за защиту нефтегазовой инфраструктуры.

The Guardian, в свою очередь, подчеркивает, что эти обещания не всегда выполняются. «Как и в случае с Азербайджаном, многим сирийским боевикам, поехавшим в Ливию, сначала сказали, что они по прибытии на место будут работать лишь охранниками, однако они оказались на передовой», - отмечает издание.

Газета также побеседовала с представителями спонсируемой Турцией «Сирийской национальной армии», а также с сирийскими правозащитниками. Оба источника сообщили, что первая группа из 500 боевиков уже прибыла в Азербайджан, кроме того, в Баку выехали два высокопоставленных командира - командир дивизии «Султан Мурад» Фахим Эйссан и командир «Аль-Хамза» Саиф Абу Бакир.

«Подлинность этих сообщений подтвердить не удалось», - пишет The Guardian, добавляя, что слухи подтверждаются некоторыми неподтвержденными видео в социальных сетях, на которых видно, как сирийские боевики едут на грузовиках по дорогам Азербайджана под звуки военных песен.

Один из лидеров сирийских повстанцев - Мустафа Седжари, не подтвердил, но и не опроверг эту информацию западных СМИ. Более того, последний открыто заявил, что Турция осталась последней надеждой боевиков, воюющих против президента Сирии, поскольку Асад при поддержке России и Ирана уже взял под контроль большую часть страны.

Официальная Анкара по примеру Баку категорически опровергла эти сообщения. Представитель Министерства обороны Турции сказал The Guardian: «Мы помогаем азербайджанской армии только консультациями и обучением. Министерство обороны Турции не занимается вербовкой военных и не перебрасывает их в какую-либо часть мира».

Между тем, агентство Reuters отмечает, что Турция не впервые привлекает сирийских боевиков для достижения своих целей. Несколько месяцев назад Анкара отправила их в Ливию, чтобы помочь тамошнему правительству в борьбе с поддерживаемым Россией генералом Хафтаром.

«Нынешнее размещение сирийских боевиков в Азербайджане свидетельствует об увеличении притязаний Турции в регионе, - отмечает The Guardian, в то же время добавляя: - Этим шагом Турция открывает третий фронт соперничества с Москвой - после Сирии и Ливии».