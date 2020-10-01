Иран не допустит, чтобы у его северных границ действовали террористические группировки- МИД Ирана

Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика Иран ни в коем случае не допустит, чтобы террористические группировки превратили прилегающие к северным границам Ирана районы в угрозу его национальной безопасности.

«Перенос столкновений на Кавказ приведет к гораздо большей катастрофе, чем карабахский конфликт», - заявил официальный представитель Ирана.

Ранее три авторитетных западных СМИ: Reuters, The Guardian и Times написали о том, что Турция вербует и направляет в Азербайджан сирийских боевиков для поддержки Баку в начавшихся военных столкновениях с армянами. Об этом авторитетным СМИ сообщили сами направляемые в Азербайджан боевики.

На факте наличия наемников в зоне карабахского конфликта настаивают официальный Ереван и Степанакерт.

Баку и Анкара эти утверждения отвергают.