Азербайджан начал новую широкомасштабную наступательную операцию, Армия обороны успешно противостоит - Ованнисян

Азербайджан начал новую широкомасштабную наступательную операцию в районе долины реки Аракс и на участках Матагис-Талиш, сообщает представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Армия обороны Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] успешно отражает все нападения и атаки и наносит противнику значительные потери в живой силе и технике. На данный момент уничтожено 22 танка и 10 единиц другой бронетехники противника. Уничтожено более 370 военных. У них большое количество раненых. Согласно полученной информации, среди раненых число тяжелораненых составляет 35%», - на своей странице в Facebook написал представитель Минобороны Армении.

Утром 27 сентября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Боевые действия продолжаются.

Армения и Карабах сообщают о гибели 58 военнослужащего и 2 гражданских лиц. В настоящее время число раненых составляет 120. Изначально армянские власти заявляли о 200 раненых среди военнослужащих, однако на последнем брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что легко раненные военнослужащие получили медицинскую помощь и вернулись в строй.