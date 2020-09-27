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Карабах

Мы потеряли позиции, но мы обязательно завоюем позиции - президент Карабаха

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, 27 сентября 2020 г.

Против Нагорного Карабаха воюет не Азербайджан, воюет Турция, заявил Араик Арутюнян

«С точки зрения ожидания войны нам многого не нужно было: всего лишь следить за внешней политикой Турции и Азербайджана и заявлениями их лидеров за последние месяцы. Нам все было ясно, да, мы ждали войны», - заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

«Армия обороны в 7 часов утра была в основном готова к войне. И наступление началось по всей протяженности линии соприкосновения, от Омара до Аракса. Да, у нас есть потерянные позиции, в основном в направлении Талиша и на юге, у нас есть десятки погибших», - сказал он, добавив, что вместе с Азербайджаном воюет также Турция.

«Против Арцаха воюет не Азербайджан, воюет Турция, не только беспилотники, не только самолеты, но также есть воинские соединения, военные и т. д. Я не говорю о наемниках, о добровольцах из других стран. Арцах воюет, используя только силы Армии обороны, и, конечно, будут добровольцы только из Республики Армения», - подчеркнул он.

«Мы потеряли позиции, и потеряем еще, но мы обязательно также завоюем позиции. Хочу заявить, что результаты войны для нас предсказуемы. Тот замысел, тот план, который есть у врага, я уже имею право так назвать, провалится», - сказал лидер Карабаха.

Он добавил, что есть пока не уточненная информация о том, что Армия обороны сбила турецкий самолет F-16.

Сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Замминистра обороны Карабаха сообщил о 16 погибших и более ста раненых военнослужащих с армянской стороны.

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