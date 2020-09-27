Мы потеряли позиции, но мы обязательно завоюем позиции - президент Карабаха

«С точки зрения ожидания войны нам многого не нужно было: всего лишь следить за внешней политикой Турции и Азербайджана и заявлениями их лидеров за последние месяцы. Нам все было ясно, да, мы ждали войны», - заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

«Армия обороны в 7 часов утра была в основном готова к войне. И наступление началось по всей протяженности линии соприкосновения, от Омара до Аракса. Да, у нас есть потерянные позиции, в основном в направлении Талиша и на юге, у нас есть десятки погибших», - сказал он, добавив, что вместе с Азербайджаном воюет также Турция.

«Против Арцаха воюет не Азербайджан, воюет Турция, не только беспилотники, не только самолеты, но также есть воинские соединения, военные и т. д. Я не говорю о наемниках, о добровольцах из других стран. Арцах воюет, используя только силы Армии обороны, и, конечно, будут добровольцы только из Республики Армения», - подчеркнул он.

«Мы потеряли позиции, и потеряем еще, но мы обязательно также завоюем позиции. Хочу заявить, что результаты войны для нас предсказуемы. Тот замысел, тот план, который есть у врага, я уже имею право так назвать, провалится», - сказал лидер Карабаха.

Он добавил, что есть пока не уточненная информация о том, что Армия обороны сбила турецкий самолет F-16.

Сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Замминистра обороны Карабаха сообщил о 16 погибших и более ста раненых военнослужащих с армянской стороны.