Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием применить в отношении Азербайджана обеспечительную меру

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить в отношении Азербайджана обеспечительную меру.

«А именно: обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов на всей протяженности границы с Арменией и линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, обязать Азербайджан воздерживаться от неизбирательных наступательных действий и от использования в качестве мишеней граждан, гражданские объекты и населенные пункты», - отмечается в сообщении, распространенном представителем Армении в ЕСПЧ.

Сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Замминистра обороны Карабаха сообщил о 16 погибших и более ста раненых военнослужащих с армянской стороны.