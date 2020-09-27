Среди мирного населения есть более 30 раненых - Артак Бегларян

Рано утром стало известно о широкомасштабном наступлении вооруженных сил Азербайджана, в том числе с применением тяжелой артиллерии и авиации, в направлении населенных пунктов, в результате чего был нанесен большой ущерб. На данный момент подтверждено, что есть двое погибших, число раненых уточняется, известно более 30 раненых среди гражданского населения. Об этом заявил защитник прав человека (омбудсмен) Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

По его словам, материальный ущерб также многочислен и разнороден.

Ранее заместитель министра обороны Карабаха Артур Саргсян сообщил о 16 погибших и более 100 раненых военнослужащих.

Сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.