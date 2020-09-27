Армянская сторона сбила еще один беспилотник - Арцрун Ованнисян

Армянская сторона сбила еще один беспилотник, написал на своей странице в Facebook представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

Он также отметил, что «азербайджанская армия использует в своем арсенале все ракетные установки калибра 300 и выше: Смерч, Касирга, Полонез и другие».

Напомним, сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и десятках раненых мирных жителях.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.