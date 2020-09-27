Эрдоган: «Турция и дальше будет поддерживать азербайджанских братьев»

«Очередным нападением на Азербайджан Армения еще раз показала, что она представляет собой самую большую угрозу региональному миру и спокойствию. Турецкая нация, как всегда, всеми силами поддерживает азербайджанский народ», - отметил Эрдоган.

Он обвинил международное сообщество в применении двойных стандартов и неспособности адекватно отреагировать на «агрессию» Армении.

Эрдоган также раскритиковал тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ «за 30 лет неэффективной работы, далекой от решения проблемы».

Президент Турции призвал армянский народ «отстаивать свое будущее против руководства, которое ведет его к гибели и использует его как марионеток», в то же время призвав мировое сообщество поддержать Азербайджан.

Эрдоган сообщил, что сегодня он разговаривал по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сообщил ему, что «Турция будет и дальше поддерживать азербайджанских братьев, руководствуясь принципом «Одна нация, два государства».

Напомним, сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и десятках раненых мирных жителях.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.