Власти Турции продолжают обвинять Армению

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что «агрессивная позиция Армении является самым большим препятствием на пути к миру и стабильности на Кавказе».

«Армения должна отказаться от агрессии, которая поджигает весь регион», - сказал Акар, в очередной раз выразив поддержку «азербайджанским братьям».

Пресс-секретарь правящей турецкой партии «Справедливость и развитие» Омер Челик также выступил с осуждающим заявлением в адрес Армении. В своем микроблоге в Twitter Челик написал: «Армения играет с огнем и ставит под угрозу мир в регионе. Это нападение еще раз показывает, что Армения игнорирует нормы международного права. Международное сообщество должно осудить Армению».

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп пошел еще дальше, назвав Армению «террористическим государством». «Недавние нападения на мирное население показывают, что Армения является не только угрозой для Азербайджана, но и террористическим государством, нарушающим мир в регионе. Она будет нести единоличную ответственность за все последствия. Турция и дальше будет всеми силами поддерживать Азербайджан», - написал Шентоп в Twitter.

Напомним, сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и десятках раненых мирных жителях.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.