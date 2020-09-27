Евросоюз призвал стороны карабахского конфликта незамедлительно начать переговоры

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны нагорно-карабахского конфликта к прекращению боевых действий, деэскалации и строгому соблюдению режима прекращения огня.

«Требуется незамедлительное возвращение к переговорам без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и десятках раненых мирных жителях.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.