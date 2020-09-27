Армения не обращалась в ОДКБ в связи с обострением в Нагорном Карабахе – Зайнетдинов

Армения не обращалась в секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, заявил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В то же время он подчеркнул, что в самой организации выступают за мирное урегулирование конфликта.

«На данный момент в секретариат ОДКБ обращений от Армении не поступало. Мы всегда выступали и выступаем за мирное урегулирование конфликта. Международно признанным механизмом урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе является минская группа ОБСЕ», - сказал Зайнетдинов.

Напомним, сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и десятках раненых мирных жителях.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.