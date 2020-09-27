Все дипломатические представительства Армении за рубежом работают в чрезвычайном режиме – пресс-секретарь МИД РА

Все дипломатические представительства Армении за рубежом работают в чрезвычайном режиме, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Наши международные партнеры на многостороннем и двустороннем уровне проинформированы о ситуации, созданной в результате военной агрессии Азербайджана, а также о действиях и оценках армянской стороны», - сказала в Facebook Нагдалян,

Она отметила, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян находится на постоянной связи и проводит телефонные разговоры со своими коллегами, в том числе главой МИД РФ Сергеем Лавровым, главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

Сегодня утром армянская сторона сообщила о нападении азербайджанских вооруженных сил на Карабах по всей линии соприкосновения.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

МИД Армении решительно осудил агрессию Азербайджана.