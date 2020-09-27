МИД Грузии заявил о готовности способствовать деэскалации в Нагорном Карабахе

Официальный Тбилиси отреагировал на обострение ситуации в Нагорном Карабахе, выразив готовность в любой форме способствовать деэскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном сегодня, 27 сентября.

«Мы с обеспокоенностью наблюдаем за очередным военным обострением между Азербайджаном и Арменией, которое, по распространившейся информации, уже привело к жертвам и разрушениям. Мы надеемся, что сторонам удастся достичь соглашения о прекращении огня, перейти в режим переговоров и предотвратить крупномасштабные военные действия, которые крайне негативно отразятся на безопасности всего региона», - сказано в заявлении.

Грузия призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных акторов направить все их усилия на прекращение эскалации и возобновление конструктивного диалога. «С нашей стороны мы заявляем, что Грузия готова в любой форме способствовать деэскалации и установлению мира в регионе», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, передает агентство «Новости-Грузия».

Напомним, сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и десятках раненых мирных жителях.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.