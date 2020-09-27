Сопредседатели МГ призывают немедленно прекратить военные действия

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили совместное заявление, осудив применение силы и выразив сожаление в связи с невинными человеческими жертвами.

«Мы с глубокой озабоченностью следим за начавшимися вдоль линии соприкосновения боевыми действиями, - заявили Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США). - Призываем стороны немедленно прекратить военные действия и возобновить переговоры для поиска устойчивого решения конфликта».

«Сопредседатели призывают стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах и вновь подтверждают, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет», - говорится в распространенном сегодня заявлении посредников Минской группы.

Напомним, сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и двух раненых мирных жителях.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.