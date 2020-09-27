Вследствие азербайджанских обстрелов в Карабахе погибли женщина и ребенок – омбудсмен Карабаха (дополнено)

Защитник прав человека (омбудсмен) Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил на своей странице в Twitter, что в результате нападения азербайджанской стороны есть жертвы среди гражданского населения.

«Вследствие азербайджанских обстрелов среди гражданского населения есть жертвы и раненые. В Мартунинском районе погибли два человека: женщина и ребенок, есть двое раненых. По части других населенных пунктов данные уточняются. Обстрелу подверглись также школы, в том числе и в Степанакерте. Широкомасштабные повреждения гражданских инфраструктур есть в многочисленных населенных пунктах», - сообщил Бегларян.

Позже офис омбудсмена распространил заявление, в котором, в частности, сказано: «Рано утром 27 сентября Азербайджан начал воздушное и ракетно-артиллерийское нападение по всей протяженности линии соприкосновения, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу – Степанакерт. Eсть жертвы среди населения и разрушения».

Защитник прав человека Карабаха решительно осуждает грубое нарушение Азербайджаном норм международного гуманитарного права. Омбудсмен призывает международное сообщество дать соответствующую оценку «азербайджанским действиям, особенно в условиях пандемии COVID-19», и принять меры по нейтрализации угроз жизни и безопасности тысяч жителей Нагорного Карабаха.