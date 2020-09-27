Париж призывает Ереван и Баку прекратить военные действия

Франция призывает Ереван и Баку прекратить военные действия и немедленно начать диалог, подчеркивая, что крайне обеспокоена эскалацией конфликта.

«Вместе со своими партнерами по Минской группе, Россией и США, Франция подтверждает свою приверженность достижению долгосрочного и мирного урегулирования конфликта на основе международного права», - заявил МИД этой страны.

Напомним, сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и двух раненых мирных жителях.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.