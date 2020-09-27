МИД России призывает стороны прекратить огонь и приступить к переговорам

Министерство иностранных дел России опубликовало короткое сообщение, в котором отмечается:

«По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях.

Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации».

Напомним, что рано утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что «противник начал нападение в направлении Арцаха».

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха.

По сообщению омбудсмена Карабаха, в результате нападения азербайджанской стороны есть жертвы среди гражданского населения: двое погибших и двое раненых.

Азербайджанская сторона сообщает о потерях, которые пока уточняются, в свою очередь обвиняя армянскую сторону.

Турция обвинила Армению в «нарушении режима прекращения огня и нападении на мирные населенные пункты», призвав международное сообщество «незамедлительно предпринять шаги, чтобы положить конец опасным провокациям армянской стороны».