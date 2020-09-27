МО РА: Армянская сторона сбила 2 азербайджанских вертолета и 3 беспилотника

Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана. Армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника противника. Бои продолжаются», - сообщила Степанян.

Напомним, что рано утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что «противник начал нападение в Направлении Арцаха».

Азербайджанская сторона в свою очередь сообщает о своих потерях, которые пока уточняются.