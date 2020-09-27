Турция обвинила Армению в «нападении на мирные населенные пункты»

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Армению в «нарушении режима прекращения огня и нападении на мирные населенные пункты», призвав международное сообщество «незамедлительно предпринять шаги, чтобы положить конец опасным провокациям армянской стороны».

Калын написал на своей странице в Twitter, что «Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним, Азербайджан пользуется ее полной поддержкой».