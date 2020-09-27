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Турция обвинила Армению в «нападении на мирные населенные пункты»

Ибрагим Калын (архив)

На события, происходящие в Карабахе, звучит первая реакция официальной Анкары.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Армению в «нарушении режима прекращения огня и нападении на мирные населенные пункты», призвав международное сообщество «незамедлительно предпринять шаги, чтобы положить конец опасным провокациям армянской стороны».

Калын написал на своей странице в Twitter, что «Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним, Азербайджан пользуется ее полной поддержкой».

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