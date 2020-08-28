Министр: Пока рано говорить о возвращении на родину оказавшегося в Азербайджане армянского офицера

«Служебное расследование покажет, заблудился или был взят в плен»

Оказавшийся в Азербайджане армянский офицер Гурген Алавердян заблудился или был взят в плен? Ответ на этот вопрос даст служебное расследование, сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал министр обороны Давид Тоноян.

Он также подчеркнул, что пока рано говорить о возвращении на родину оказавшегося на азербайджанской стороне армянского офицера.

«В связи с возвращением военнослужащего могут быть разные форматы: обмен, добровольное возвращение, вмешательство международных организаций, в результате чего он может вернуться в Армению. В любом случае пока очень рано говорить об этом, потому что, как вы знаете, прокуратура Азербайджана возбудила какое-то дело. Это тот «горячий» этап, который нам просто необходимо пережить», - сказал министр.

Официальный Ереван осуждает унижающее достоинство обращение с армянским военнопленным

После того, как армянский офицер 22 августа оказался на азербайджанской стороне, на азербайджанских сайтах были опубликованы два видеоролика с его участием.

Официальный Ереван решительно осудил унижающее достоинство обращение с армянским военнопленным. МИД Армении в распространенном вчера заявлении назвал действия азербайджанской стороны вопиющим и грубым нарушением международного гуманитарного права.

«Публично унижая достоинство Гургена Алавердяна, Азербайджан отрицает право военнопленных на уважение их личности и чести при любых обстоятельствах, провозглашенное цивилизованным человечеством и закрепленное в Третьей Женевской конвенции. Такая практика присуща печально известным террористическим организациям и, как мы видим, Азербайджану. Диктаторский режим Азербайджана, который кормит собственный народ примитивной пропагандой и армянофобией, опустился до такого уровня, что прикрывает серьезные неудачи своих вооруженных сил в июльских боях, вынуждая военнопленных читать надуманные тексты. Тот факт, что Азербайджан является одной из немногих стран, отказавшихся ратифицировать все Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям, также демонстрирует его пренебрежение к международному гуманитарному праву», - говорится в заявлении.

МИД Армении убежден, что продолжающиеся нарушения Азербайджаном международного гуманитарного права серьезно подрывают создание благоприятных для мира условий.

Азербайджан представляет офицера Гургена Алавердяна как руководителя армянской диверсионно-разведывательной группы. С его участием было даже снято видеообращение, в котором Алавердян говорит, что армянская сторона заранее организовала попытку диверсии.

Военнослужащий Гурген Алавердян очевидно читает навязанный ему текст, составленный на полуграмотном армянском языке, касаясь видеообращения плененного армянского офицера, заявили в Министерстве обороны Армении, опровергая также утверждение азербайджанской стороны о том, что Алавердян является диверсантом.

Очевидно, что его заставили зачитать этот текст - депутат

Азербайджановед, депутат правящей фракции «Мой шаг» Татевик Айрапетян не сомневается в том, что азербайджанская сторона заставила плененного армянского офицера зачитать составленный ими текст. Она напоминает, что почти так же власти Азербайджана поступили с жителем Неркин Хндзореска Нареком Сардаряном, который в прошлом месяце оказался в Азербайджане, перейдя границу с Нахичеваном.

«Очевидно, его заставили зачитать текст, за его спиной повесили азербайджанский флаг, что запрещено. Я хочу сказать, что даже в состоянии войны есть правила, а Азербайджан полностью нарушает эти правила», - отметила она.

Айрапетян уверена, что и в случае с Нареком Сардаряном, и в случае с Гургеном Алавердяном азербайджанская пропагандистская машина использовала специальные мессиджи, адресованные как собственной, так и армянской аудитории.

«С одной стороны, это направлено внутренней аудитории: смотрите, переходят, приходят к нам, нас хвалят. Вероятно, особенно после тавушских неудач они пытаются утешить сами себя. С другой стороны, оказывают морально-психологическое давление на нас, потому что у людей есть семьи, родственники, и, естественно, эти родственники оказались в довольно тяжелой ситуации, потому что родной им человек оказался под контролем противника, и с ним так обращаются», - сказала Татевик Айрапетян.

Это видео является основанием для обращения в ЕСПЧ

Видеоролик с участием Гургена Алавердяна является основанием для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), считает специалист по международному праву Ара Казарян, представляющий в ЕСПЧ дела армянских военнослужащих и мирных жителей, оказавшихся на азербайджанской стороне.

«С 2010 года как минимум по пяти делам мы сталкиваемся с подобным явлением, когда наш гражданин или военный рассказывает некую историю, которая сразу вызывает скептицизм. Но с юридической точки зрения пока проблему вызывает только видео, способ подачи видео, в том числе его содержание, это является нарушением его права на неприкосновенность частной жизни», - сказал Казарян.

Родственники Гургена Алавердяна пока не связались с ним. Руководитель коммуникационных программ офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Зара Аматуни сообщила Радио Азатутюн, что организация продолжает диалог с властями Азербайджана. По данным МККК, в данный момент в азербайджанском плену находятся пятеро граждан Армении.